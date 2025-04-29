Пыльная буря унесла мужчину с крыши магазина в Омске

Песчаная буря унесла мужчину с крыши одноэтажного магазина вместе с куском профнастила. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«Предварительно установлено, что сегодня с крыши торгового павильона на ул. Заозерная, 32/3 в г. Омске упал 55-летний хозяин магазина, который самостоятельно забрался туда, чтобы посмотреть на поврежденную кровлю. Вместе с листом профнастила он упал на асфальт», — сообщили в ведомстве.

В результате падения омич получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

До этого власти Омска ввели режим повышенной готовности в связи с погодными условиями. В городе ожидается ветер с порывами более 25 м/с.

Одновременно ураганный ветер сорвал крышу со старинного здания в центре Челябинска. Крышу на здании на улице Труда, 89, застелили в 90-х годах и сейчас она не выдержала штормового ветра. Корреспондент рассказал, что в прошлом году с этого же здания от ветра падали декорации, которые повредили одну из машин, припаркованных рядом.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном ветре.