Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

В Москве ожидается усиление ветра до 15 м/с, сообщает столичное управление МЧС.

«В период с 10:00 часов с сохранением до конца дня 29 апреля в Москве местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендовано обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам же посоветовали не парковаться рядом с деревьями.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что минувшая ночь в Москве и области прошла без заморозков. По словам синоптика, облака атмосферного фронта «прикрыли» столичный регион от ночного выхолаживания. В свою очередь, юго-западный ветер принес сюда теплые воздушные массы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, 29 апреля в Москве и области ожидаются переменная облачность и дождь. При этом температура воздуха в Москве составит от +7 до +9°C днем и не более +5°C ночью. В области столбики термометров будут показывать до +10°C в дневные часы и до +2°C в темное время суток.

Ранее садоводам рассказали, как спасти пострадавшие от заморозков растения.