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В Омске ввели режим повышенной готовности

Власти Омска ввели режим повышенной готовности в связи с погодными условиями
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в Telegram-канале, что в городе вводится особый режим в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В городе ожидается ветер с порывами более 25 м/с.

«Все аварийные службы города переходят на особый режим работы», — сказано в сообщении мэра.

Утром 28 апреля в Перми начался сильный снегопад, который продолжался почти целые сутки. В пермском Центре геоинформационных систем заявили, что он стал самым сильным в XXI веке для этого города. На фоне этого в аэропорту Перми были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушная гавань оставалась закрытой более 17 часов и возобновила работу только рано утром 29 апреля.

Во вторник режим повышенной готовности ввели на территории Кемеровской области в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Более того, в некоторых местах ожидаются град и усиление ветра до 25 м/с.

Ранее в Вологодской области произошло частичное отключение света после ночного снегопада.

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