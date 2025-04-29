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Правительство Украины отказалось повышать зарплаты учителям

Кабмин Украины отказался повышать зарплату учителям из-за военных расходов
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Freepik.com

Правительство Украины отказалось повышать должностные оклады учителей, поскольку все средства выделяются на военные нужды. Об этом говорится в ответе украинского кабмина на соответствующую петицию, размещенную на правительственном сайте.

Письмо подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В нем говорится, что для увеличения размера зарплат педагогов нужно направить «дополнительные расходы из бюджетов всех уровней». Однако, как отметили в кабмине, в условиях военного положения подобную инициативу будет трудно реализовать.

В марте Верховная рада Украины проголосовала за повышение зарплат чиновникам. Она теперь будет привязана к уровню жалования частного сектора, а ее размер составит 70-90% от рыночных окладов.

3 апреля министерство финансов Украины сообщило, что более $6 миллиардов международной помощи поступило в бюджет страны в январе — марте этого года.

Ранее на Украине предупредили о нехватке средств на выплаты зарплат военным.

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