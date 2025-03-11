На Украине поднимут зарплаты чиновникам

Верховная рада Украины проголосовала за повышение зарплат чиновникам. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За инициативу проголосовали 259 человек. Зарплаты чиновников теперь будут привязаны к уровню зарплат частного сектора, а их размер составит 70-90% от рыночных окладов.

Депутат Верховной рады Нина Южанина в прошлом году заявляла, что бюджет Украины на следующий год предполагает существенный рост фонда зарплаты чиновников — до 75% в отдельных ведомствах. Депутат отмечала, что самый большой рост зарплатного фонда запланирован в Бюро экономической безопасности — 75%.

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что дефицит бюджета Украины в 2025 году запланирован в размере $37,6 млрд или порядка 19,4% ВВП. По ее словам, в 2025 году Киев рассчитывает получить от партнеров финансовую поддержку в размере $944 млн.

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