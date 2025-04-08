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На Украине предупредили о нехватке средств на выплаты зарплат военным

«ЭП»: в конце года на Украине могут закончиться деньги на зарплаты бойцам ВСУ
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Reuters

На Украине в конце 2025 года могут закончиться средства на выплаты зарплат бойцам Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

По его данным, Минобороны Украины потратило деньги, выделенные на зарплаты солдатам, на закупку снарядов. Чтобы украинские военные не остались без выплат, Киеву придется увеличить оборонные расходы на 200 млрд гривен (около 417 млрд рублей).

Чтобы обеспечить военные расходы, власти Украины рассчитывают перевыполнить планируемые доходы бюджета и оплатить часть оборонных закупок средствами союзников.

При этом издание напомнило, что в 2024 году для покрытия дефицита бюджета были повышены налоги для граждан Украины.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский признал, что у страны нет денег на армию, численность которой за последние годы выросла в три раза, поэтому ВСУ «‎должны финансировать»‎ Европа и США. По словам Зеленского, в нынешних обстоятельствах он больше полагался бы на европейские страны.

В декабре прошлого года пленный военнослужащий ВСУ младший лейтенант Павел Салий сообщил, что иностранные военные, принимающие участие в боевых действиях на Украине, получают в семь раз больше, чем мобилизованные украинцы.

Ранее сбежавший из лагеря НАТО боец ВСУ пожаловался на зарплаты в армии.

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