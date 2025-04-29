В Тюменской области огромный пыльный вихрь попал на видео

В Тюменской области на газовом месторождении появился пыльный вихрь. Видео публикует Telegram-канал Mash Ural.

«‎Эпичное видео из Тюменской области — на газовом месторождении закрутился огромный пыльный вихрь», — говорится в сообщении.

В начале года в небе над Москвой на рассвете появился солнечный столб. Световой столб чаще всего возникает во время заката или восхода солнца, ночью наблюдаются столбы от Луны или ярких планет, а также от наземных источников света. Причиной его появления является отражение света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов в воздухе.

До этого жители Петербурга заметили солнечный столб над проспектом Непокорных. По словам местных жителей, на фоне облачного неба проступила ярко-красная вертикальная полоса света.

Также в некоторых российских городах можно было наблюдать кроваво-красное северное сияние.

Ранее «Газета.Ru» вспоминала самые необычные оптические чудеса в атмосфере.