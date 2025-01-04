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В небе над Москвой заметили солнечный столб

В небе над Москвой на рассвете появился солнечный столб
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Телеграм-канал «Молния | Москва»

В небе над Москвой на рассвете появился солнечный столб. Об этом сообщает агентство «Москва».

Световой столб чаще всего возникает во время заката или восхода солнца, ночью наблюдаются столбы от Луны или ярких планет, а также от наземных источников света. Причиной его появления является отражение света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов в воздухе. Если солнце находится на высоте 6 градусов над горизонтом либо позади него, то столб может появиться при наличии плоских снежинок в воздухе, а если на высоте 20 градусов над горизонтом — столбовидных.

До этого жители Петербурга заметили солнечный столб над проспектом Непокорных. По словам местных жителей, на фоне облачного неба проступила ярко-красная вертикальная полоса света. Лучше всего удалось разглядеть оптический эффект жителям проспекта Непокоренных и улицы Турку.

Ранее стало известно, что на Земле можно будет увидеть комету ATLAS без бинокля.

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