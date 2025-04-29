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В БАПОР ООН заявили о пытках в тюрьмах Израиля

БАПОР ООН: сотрудники организации подвергались пыткам в израильских тюрьмах
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Shutterstock/Anas-Mohammed

Представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Жюльет Тума заявила на брифинге в Женеве, что некоторые сотрудники организации подвергались пыткам во время содержания в израильских тюрьмах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как заявил генкомиссар БАПОР Филиппе Лаззарини, сотрудники организации, арестованные израильскими властями и содержащиеся в тюрьмах, подвергались пыткам», — рассказала Тума.

По ее словам, с октября 2023 года, после начала военных действий, силовики задержали свыше 50 работников БАПОР. Среди арестованных — педагоги, медицинские работники и сотрудники социальных служб, которые столкнулись с грубыми нарушениями их прав.

Представитель агентства добавила, что с задержанными обращались крайне жестоко и бесчеловечно. Она рассказала, что пострадавшие сообщали о фактах избиений, принудительного использования в качестве живого щита, а также о таких формах издевательств, как систематическое лишение сна, унизительное обращение, угрозы физической расправы как в их адрес, так и в отношении членов их семей, а также о случаях натравливания на них собак.

В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о немедленном введении в действие закона о запрете деятельности БАПОР на израильской территории.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из БАПОР. Штаты являются крупнейшими донорами ООН, и теперь в агентстве испытывают трудности с выплатами зарплат сотрудникам.

Ранее глава МИД Израиля назвал ООН «прогнившей антисемитской организацией».

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