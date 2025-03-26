СВР: ЕС хочет переписать историю и заявить, что Россия не победила нацизм

Евросоюз стремится переписать историю XX века, чтобы подрастающее поколение в Европе считало, что Россия не одержала победу над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, передает РИА Новости.

В январе официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что решение закрыть российскую часть экспозиции в музее бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположеннм в Польше, было принято в рамках общего курса западных стран на переписывание истории.

По ее словам, переписывание истории в государствах Запада ведется на новом технологическом уровне. Местные власти не занимаются уничтожением музеев и сжиганием книг, но переделывают их под свои нужды.

Ранее МИД РФ обвинил Германию в переписывании истории.