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В МИД РФ раскритиковали закрытие российской части экспозиции в Освенциме

МИД РФ: закрытие российской экспозиции в Освенциме стало переписыванием истории
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Решение закрыть российскую часть экспозиции в музее бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенного в Польше, было принято в рамках общего курса западных стран на переписывание истории. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, переписывание истории в государствах Запада ведется на новом технологическом уровне. Местные власти не занимаются уничтожением музеев и сжиганием книг, но переделывают их под свои нужды.

В качестве примера дипломат привела закрытие в мае 2022 года российской части экспозиции в здании бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Она была закрыта по решению администрации музея.

«Без российской части эта экспозиция не то что не может быть полной, она полноценной не может быть. <...> Освободителями были советские войска, Красная армия. Люди, которые там находились, тоже имели отношение к нашей стране», — подчеркнула Захарова.

Дипломат обратила внимание, что на протяжении многих лет российская часть экспозиции и представленная в ее рамках информация не вызывали ни у кого претензий. На этом фоне она задалась вопросом, как ее закрытие вообще стало возможным.

«А вот так. Потому что они (западные страны — «Газета.Ru») приступили к активной фазе того, о чем, видимо, грезили так подпольно», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее российский дипломат назвал позором решение Польши не приглашать делегатов из РФ на мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима.

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