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В Магаданской области за госизмену в пользу ВСУ задержали отца и сына

В Магаданской области ФСБ задержала отца и сына за госизмену
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Магаданской области отец и сын пойдут под суд по делу о государственной измене в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

По версии правоохранителей, 36-летний заключенный с февраля 2022 года собирал персональные данные осужденных, отправлявшихся в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер» и передавал их своему 61-летнему отцу. А тот, в свою очередь, спецслужбам Украины.

До этого сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России Д. Н. Филипова по делу о государственной измене. Подробности о личности арестованного и сути уголовного дела не приводятся, обычно так бывает из-за грифа секретности. Постановление суда об избрании меры пресечения в отношении Филипова уже вступило в силу. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

16 апреля сообщалось, что в Хабаровске Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии жителя Биробиджана, который собирал сведения о военных объектах в Еврейской автономии для украинских служб и планировал диверсию.

Ранее Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.

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