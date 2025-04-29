Россиянина арестовали по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России Д. Н. Филипова по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщается в картотеке инстанции, передает РИА Новости.

Подробности о личности арестованного и сути уголовного дела не приводятся, обычно так бывает из-за грифа секретности.

Постановление суда об избрании меры пресечения в отношении Филипова уже вступило в силу. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

До этого сообщалось, что в Луганской народной республике будут судить 51-летнюю местную жительницу Юлию Мосяж, которая, по версии следствия, в период с 2022 по 2023 годы в своей квартире укрывала двух украинских военнослужащих.

16 апреля сообщалось, что в Хабаровске Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии жителя Биробиджана, который собирал сведения о военных объектах в Еврейской автономии для украинских служб и планировал диверсию.

Ранее хабаровчанку осудили за сотрудничество с «Русским добровольческим корпусом» (признан в РФ террористической организацией).