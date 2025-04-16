Жителя Биробиджана осудили на 18 лет по делу о госизмене, терроризме и диверсии

Прокуратура: житель Биробиджана получил 18 лет за госизмену и терроризм

В Хабаровске Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии жителя Биробиджана, который собирал сведения о военных объектах в Еврейской автономии для украинских служб и планировал диверсию. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края в официальном Telegram-канале.

Суд установил, что с февраля по май прошлого года фигурант вел переписку с представителем украинских служб, который склонил его к сотрудничеству. По его указанию мужчина собрал сведения о расположении на территории Еврейской автономной области военных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и военной техники, часть из которых передал иностранным спецслужбам.

Уточняется, что первые пять лет срока житель Биробиджана проведет в тюрьме, а остальные — в колонии. Также ему назначено ограничение свободы на три года.

В начале апреля в Алтайском крае суд приговорил 21-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену. Мужчине также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Жителя Бийска признали виновным в том, что он сам решил финансировать деятельность Вооруженных сил Украины, направленную против безопасности РФ. Деньги он перевел украинской армии, ознакомившись с условиями в интернет-мессенджере.

Ранее Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.