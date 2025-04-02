Дума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях

Государственная дума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях законопроект о введении наказания вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсий. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесен в палату парламента группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в январе 2025 года. В первом чтении законопроект приняли в марте текущего года.

В данный момент нормы статьи 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке преступлений террористического характера. Законопроект дополняет статью ответственностью за несообщение о тех лицах, которые планируют, совершают или совершили хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности.

В марте Московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 году по заданиям Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Ранее в Москве арестовали 21-летнего студента, обвиняемого в госизмене.