Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неудачу «Луны-25» сравнили с промахом «Луны-1» в 1959 году

Академик Зеленый: авария «Луны-25» не была принципиальной ошибкой

close
«Роскосмос»/VK

Неудачу автоматической станции «Луна-25», потерпевшей крушение в 2023 году, можно сравнить с недоразумением по «промаху» советской станции «Луна-1», которая пролетела мимо Луны в 1959 году. Такое мнение в интервью ТАСС выразил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

«Это не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — рассказал Зеленый о «Луне-25».

Беседа проходила к 65-й годовщине прилунения советской автоматической станции «Луна-2».

Зеленый напомнил, что станция «Луна-1» должна была врезаться в поверхность естественного спутника Земли. Однако при подаче команды на выключение двигателя второй ступени не было учтено время прохождения сигнала до аппарата, в результате чего он пролетел мимо на расстоянии около шести тысяч километров. Тем не менее полет «Луны-1» не был напрасным: установленные на ней ионные ловушки впервые выявили потоки горячей плазмы, в наше время называемые солнечным ветром, что стало большим научным открытием.

Российская станция «Луна-25» была запущена к Луне в августе 2023 года. Аппарат стартовал удачно и добрался до естественного спутника Земли, однако при попытке прилунения разбился из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления: двигатели не отключились вовремя. «Роскосмос» намерен запустить новую лунную миссию в 2027 году.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее китайский зонд «Чанъэ-6» впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами