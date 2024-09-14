Неудачу «Луны-25» сравнили с промахом «Луны-1» в 1959 году

Неудачу автоматической станции «Луна-25», потерпевшей крушение в 2023 году, можно сравнить с недоразумением по «промаху» советской станции «Луна-1», которая пролетела мимо Луны в 1959 году. Такое мнение в интервью ТАСС выразил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

«Это не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — рассказал Зеленый о «Луне-25».

Беседа проходила к 65-й годовщине прилунения советской автоматической станции «Луна-2».

Зеленый напомнил, что станция «Луна-1» должна была врезаться в поверхность естественного спутника Земли. Однако при подаче команды на выключение двигателя второй ступени не было учтено время прохождения сигнала до аппарата, в результате чего он пролетел мимо на расстоянии около шести тысяч километров. Тем не менее полет «Луны-1» не был напрасным: установленные на ней ионные ловушки впервые выявили потоки горячей плазмы, в наше время называемые солнечным ветром, что стало большим научным открытием.

Российская станция «Луна-25» была запущена к Луне в августе 2023 года. Аппарат стартовал удачно и добрался до естественного спутника Земли, однако при попытке прилунения разбился из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления: двигатели не отключились вовремя. «Роскосмос» намерен запустить новую лунную миссию в 2027 году.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее китайский зонд «Чанъэ-6» впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.