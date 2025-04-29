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Россия и Китай создадут совместную лунную базу

Роскосмос: 13 стран, в том числе Россия и Китай, создадут совместную лунную базу
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Роскосмос

Россия и Китай, а также еще 11 стран планируют совместный проект по созданию лунной станции. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Наша общая с Китаем инициатива по созданию Международной научной лунной станции активно развивается. К ней присоединились уже 13 стран (Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия, Боливия), в том числе коллеги из БРИКС (Египет, Эфиопия, ЮАР)», — заявил Баканов.

Он добавил, что страны-участницы проекта собираются организовать совместные космические образовательные программы в рамках БРИКС — эту идею поддержали участники встречи глав космических агентств стран БРИКС.

Также президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о необходимости создания российской станции на Луне в рамках нового «атомного космического проекта 2.0».

Ковальчук отметил, что предпланетная станция-хаб станет ключевым элементом для лунных миссий. При этом он раскритиковал заявления Илона Маска о колонизации Марса, назвав их «байками».

Ранее Путин рассказал о планах России по изучению дальнего космоса.

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