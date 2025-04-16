Глава «Курчатовского института» предложил создать лунную станцию

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о необходимости создания российской станции на Луне в рамках нового «атомного космического проекта 2.0». Его слова передают «Известия».

По его словам, Россия уже обладает всеми ресурсами для доминирования в околоземном пространстве, а следующей целью должно стать освоение спутника Земли.

Ковальчук отметил, что предпланетная станция-хаб станет ключевым элементом для лунных миссий. При этом он раскритиковал заявления Илона Маска о колонизации Марса, назвав их «байками».

«Дальний космос — пока фантазии. Луна — реалистичная задача. В околоземном пространстве у нас есть все — мы вне конкуренции. Следующий шаг — создать хабы для освоения Луны», — подчеркнул ученый.

16 апреля президент России Владимир Путин на встрече со студентами Бауманки заявил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ в космической отрасли, а с Китаем у страны уже есть большие планы.

Также президент подчеркнул необходимость организовать стажировки для студентов технических вузов на космодромах Восточный и Байконур.

Ранее Путин рассказал о планах России по изучению дальнего космоса.