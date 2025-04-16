Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Курчатовского института» предложил создать лунную станцию

Михаил Ковальчук предложил создать лунную станцию в рамках атомного проекта 2.0
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о необходимости создания российской станции на Луне в рамках нового «атомного космического проекта 2.0». Его слова передают «Известия».

По его словам, Россия уже обладает всеми ресурсами для доминирования в околоземном пространстве, а следующей целью должно стать освоение спутника Земли.

Ковальчук отметил, что предпланетная станция-хаб станет ключевым элементом для лунных миссий. При этом он раскритиковал заявления Илона Маска о колонизации Марса, назвав их «байками».

«Дальний космос — пока фантазии. Луна — реалистичная задача. В околоземном пространстве у нас есть все — мы вне конкуренции. Следующий шаг — создать хабы для освоения Луны», — подчеркнул ученый.

16 апреля президент России Владимир Путин на встрече со студентами Бауманки заявил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ в космической отрасли, а с Китаем у страны уже есть большие планы.

Также президент подчеркнул необходимость организовать стажировки для студентов технических вузов на космодромах Восточный и Байконур.

Ранее Путин рассказал о планах России по изучению дальнего космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами