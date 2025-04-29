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Россия и Тунис увеличат количество рейсов

Министр Текайя: принято решение по росту числа рейсов между Россией и Тунисом
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Globepouncing/Shutterstock/FOTODOM

Число прямых авиарейсов между Тунисом и Россией вскоре увеличат. Об этом сообщил министр туризма Туниса Суфьян Текайя в беседе с ТАСС.

«Осуществляются контакты между тунисскими и российскими специалистами по вопросу обеспечения авиасообщения между Тунисом и столицей Москвой. Рассчитываем, что результаты этих контактов появятся в ближайшие дни», — сказал глава ведомства.

В конце марта департамент гражданской авиации министерства транспорта Туниса предоставил авиакомпаниям возможность заключать контракты с туроператорами из России для организации рейсов между двумя странами. По словам генерального директора национального бюро по туризму Хильми Хусейна, если авиакомпании России захотят выполнять рейсы в Тунис, то им придется понести дополнительные крупные расходы, поскольку по-прежнему существуют логистические проблемы на фоне антироссийских санкций.

В настоящий момент Nouvelair Tunisie — единственная авиакомпания в Тунисе, которая планирует выполнять прямые рейсы в Россию и обратно.

В начале этого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил об увеличении числа рейсов между Россией и Вьетнамом.

Ранее россиянам рассказали, на каких зарубежных курортах можно отдохнуть весной.

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