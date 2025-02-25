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Россиянам рассказали, на каких зарубежных курортах можно отдохнуть весной

«КП»: россияне смогут отдохнуть в Турции и Тунисе весной
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mariakray/Shutterstock/FOTODOM

На весенние каникулы в конце марта, когда отдыхают многие школьники, или на майские праздники россияне могут отдохнуть в Турции. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрошенных туроператоров.

Помимо этого, к майским праздникам две авиакомпании запустят перелеты в Тунис из Москвы и Санкт-Петербурга. С 22 марта у «Аэрофлота» появятся прямые рейсы на вьетнамский курорт Нячанг. Среди других популярных вариантов для отдыха — Египет, Индия, ОАЭ, Шри-Ланка, китайский остров Хайнань.

«Спрос на путешествия на майские праздники сильно вырос. Объем бронирований выше, чем был в 2024-м, на 68%. Заметно влияет на спрос то, что удачно распределились выходные дни в начале мая — это позволяет туристам отправиться на полноценный отдых и не тратить много отпускных дней», — отметил директор по маркетингу интернет-магазина Travelata.ru Олег Козырев.

Исследование платформы Bronevik.com, входящей в экосистему МТС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в марте-мае 2025 года самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья сделаны в основном в южных регионах России. Среди популярных туристических локаций минимальный средний чек зафиксирован в Минеральных водах — 3,2 тыс. рублей за ночь.

Ранее стало известно, где россияне дольше всего отдыхали зимой.

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