Чернышенко анонсировал увеличение числа авиарейсов между РФ и Вьетнамом

Чернышенко: принято решение по росту числа рейсов между Россией и Вьетнамом

Принято решение по увеличению числа рейсов между Россией и Вьетнамом. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

«Не только российских компаний — сейчас две летают — будут летать еще вьетнамские компании. Для этого российской перестраховочной компанией специальные тарифы для пролетов будут устанавливаться», — сказал он.

13 января стало известно, что китайская авиакомпания China Southern до 30 марта остановила прямые рейсы по маршруту Москва — Пекин. В ассоциации туроператоров России отметили, что по маршруту Москва — Пекин рейсы выполняют четыре авиакомпании: кроме China Southern это «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines.

Позже в Росавиации заявили, что количества рейсов между Россией и Китаем достаточно для удовлетворения потребностей в низкий сезон.

Ранее в Сербии заявили, что не отменят прямые авиарейсы в Россию, несмотря на давление.