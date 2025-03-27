Названы сроки возобновления прямых рейсов между Россией и Тунисом

Департамент гражданской авиации министерства транспорта Туниса разрешил авиакомпаниям заключать контракты с туроператорами, работающими на российском рынке, для организации рейсов между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора национального бюро по туризму Хильми Хусейна.

По его словам, если авиакомпании России решат выполнять рейсы в Тунис, то им придется понести дополнительные большие расходы, которые обусловлены логистическими проблемами в дополнение к санкциям, введенным в отношении российских авиамаршрутов.

В настоящий момент Nouvelair Tunisie — единственная авиакомпания, которая планирует выполнять прямые рейсы между Тунисом и Россией. Однако, по мнению Хусейна, ее пропускная способность не соответствует высоким требованиям со стороны российских туристов.

Возобновление прямых авиарейсов Nouvelair запланировано на конец апреля. Ожидается, что регулярные рейсы из Москвы в курортный город Монастир будут осуществляться дважды в неделю по заказу туроператора Grand Express.

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