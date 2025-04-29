Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines сократила полетную программу в РФ

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines сократила полетную программу в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, передает ТАСС.

Решение принято на фоне периодических задержек рейсов.

«Принимая во внимание периодические сбои в расписании, египетский перевозчик решил сократить количество своих рейсов в/из России по согласованию с туроператорами», — говорится в сообщении.

19 апреля сообщалось, что рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Египта в Казань задержали более чем на 12 часов.

До этого из-за позднего прибытия воздушного судна произошла задержка рейса AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Хургаду, который должен был вылететь в 3:30. Отправление самолета отложили до 23:30. 177 пассажирам предоставили напитки, горячее питание и организовали размещение в гостинице.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.