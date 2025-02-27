В новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе

В новосибирском аэропорту Толмачево мужчину сняли с рейса после шутки о бомбе в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ 54».

Инцидент произошел во время посадки на рейс в Магадан. 47-летний мужчина заметил у попутчика тяжелую сумку и пошутил, что в его багаже находится бомба. Сотрудники аэропорта восприняли угрозу всерьез, сняли шутника с рейса и вызвали правоохранительные органы.

По данным «НГС», транспортные полицейские проверили багаж пассажира, взрывного устройства у него не обнаружено. Вылет рейса пришлось задержать на час.

До этого сообщалось, что в аэропорту Пулково пассажир пошутил о бомбе и стал фигурантом уголовного дела. Пассажир рейса из Петербурга в Самару на стойке регистрации пошутил о том, что везет бомбу в ручной клади. Сотрудники аэропорта шутку не оценили и вызвали экстренные службы. Взрывного устройства в вещах жителя Самарской области не оказалось, хулигану может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее пассажира самолета Нижнекамск — Москва, заявившего о двух бомбах, задержали.