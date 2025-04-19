Рейс из Египта в Казань задерживают на 12 часов

SHOT: рейс из Египта в Казань задерживают более чем на 12 часов

Россияне не могут улететь из Египта в Казань, их рейс задерживают на 12 часов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«‎По данным SHOT, с такой проблемой столкнулись пассажиры египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines», — говорится в посте.

Как сообщает канал, в общей сложности задерживаются три рейса, связанных с Россией. А именно: UJ 737 Шарм-эш-Шейх – Казань (более 12 часов), UJ 7371 Шарм-эш-Шейх – Казань (более 7 часов), UJ 7381 Казань – Шарм-эш-Шейх (более 6 часов).

В авиакомпании причины задержки не называют, уточняет SHOT.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге привлекли к ответственности мужчину, который пересел на чужое место в самолете. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. 64-летний мужчина, летевший из Сочи, во время путешествия пересел на кресло около иллюминатора, так как это место показалось ему удобнее. Бортпроводники пытались уговорить пассажира вернуться на место, которое было указано у него в билете, но россиянин отказался. После чего пилот сообщил о дебошире в аэропорт.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.