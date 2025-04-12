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В прокуратуре назвали причину задержки рейса из Санкт-Петербурга в Хургаду

Рейс из Петербурга в Хургаду задерживается из-за позднего прибытия самолета
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Александр Гальперин/РИА Новости

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса из Санкт-Петербурга в Хургаду из-за позднего прибытия самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В публикации отмечается, что 12 апреля задержка рейса AlMasria Universal Airlines из Санкт-Петербурга в Хургаду, который должен был вылететь в 3:30, произошла из-за позднего прибытия воздушного судна.

В прокуратуре добавили, что вылет самолета отложили до 23:30.

Подчеркивается, что 177 пассажирам предоставили напитки, горячее питание и организовали размещение в гостинице.

До этого сообщалось, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air в Москву, Новосибирск, Пхукет и Томск.

12 апреля стало известно, что порядка 200 граждан России продолжают находиться в аэропорту Пхукета и не могут вылететь в Москву.

Рейс ZF 2902 авиакомпании Azur Air должен был вылететь в российскую столицу 12 апреля в 8:50 (мск), но до сих пор люди не могут подняться на борт самолета. Уточняется, что вылететь на родину у туристов получится только в 3:40 ночи.

Ранее самолет казахской авиакомпании совершил вынужденную посадку в Азербайджане.

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