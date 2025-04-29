«Не хватит денег»: учителя резко ответили на приказ об ограничении числа уроков

Сегодня в России молодые учителя зачастую берут по две-три ставки – на этот шаг они идут из-за низких зарплат и нехватки денег. Если ограничить число допустимых уроков, снизим нагрузку до положенных нормой 18 занятий в неделю, то в итоге педагоги получат зарплаты не выше МРОТ, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Так он в беседе с НСН прокомментировал новый приказ Минпросвещения РФ, согласно которому учителям нельзя будет проводить свыше пяти-шести уроков в день. Норма на одного педагога устанавливается на уровне 1,4 ставки. Однако этот документ не учитывает, что учителя набирают дополнительные ставки, чтобы получать приемлемую зарплату, считает Казков.

«Учителя вынуждены набирать большое количество часов на две-три ставки, классное руководство. Тогда учитель получит 30–40 тысяч рублей в зависимости от региона», — пояснил он.

Установить учителям два МРОТ за одну ставку предлагалось еще в 2018 году, напомнил педагог. Причем сегодня и этого уровня уже будет недостаточно – важно добиваться того, чтобы учителя получали среднюю по региону зарплату, заключил эксперт.

Напомним, с 1 сентября в российских школах вводится единое расписание уроков. Минпросвещения завершает разработку стандартов, которые призваны унифицировать учебный процесс и снизить нагрузку на учеников. Наряду с этим обсуждаются меры по сокращению количества контрольных работ и введению ежедневной зарядки в школах. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили ввести зарядку в школах перед первым уроком.