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Российским учителям сократили количество уроков в день

Минпросвещения России запретило учителям проводить больше шести уроков в день
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Министерство просвещения России издало приказ, который нормирует нагрузку на педагогов. Теперь им нельзя будет проводить свыше пяти-шести уроков в день, заявил на заседании Совета законодателей глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы (приказом министерства. — «Газета.Ru») нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — 5-6 уроков, не больше», — сказал он.

Также Кравцов отметил, что необходимо создать типовые регламенты работы школ. По его словам, образовательным учреждения были направлены типовые штатные расписания. Министр уточнил, что речь идет о рекомендациях.

«Поэтому я прошу и в сегодняшнем заседании закрепить необходимость проработки этого вопроса», — добавил он, подчеркнув, что в этом вопросе нужны изменения в законодательство.

В ходе этого же заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что зарплаты молодых учителей крайне низкие, семью на них содержать невозможно, профильным ведомствам нужно решать эту проблему. Матвиенко обратилась к Кравцову с соответствующим вопросом.

Ранее Кравцов объявил, что в российских школах появится единое расписание уроков.

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