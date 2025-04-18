В России предложили ввести зарядку в школах перед первым уроком

Депутат Госдумы Георгий Арапов, выступающий от партии «Новые люди», предложил рассмотреть возможность внедрения ежедневной утренней зарядки в школах продолжительностью не более 10–15 минут перед первым уроком. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

В своем обращении, которое парламентарий направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, депутат пишет, что «существующая программа физического воспитания в школе не обеспечивает гармоничного физического развития». Арапов указал, что особую озабоченность вызывает ежегодное увеличение процента детей и подростков с избыточной массой тела.

По словам депутата, в некоторых российских регионах уже реализуют такую практику. При этом, подчеркнул парламентарий, внедрение зарядки перед первым уроком не потребует дополнительных бюджетных трат, но будет способствовать популяризации физической активности среди школьников.

До этого Минпросвещения утвердило норму, согласно которой учащиеся младших классов в РФ должны тратить на выполнение домашнего задания один-два часа в день. Так, ученикам первого класса допустимо делать домашнюю работу не более одного часа в день, тогда как четвероклассникам на выполнение домашнего задания отводится два часа.

При этом член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков высказал опасение, что подобное решение может привести к конфликту между учителями, детьми и их родителями.

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