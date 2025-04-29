В Португалии восстанавливают железнодорожное сообщение

В Португалии возобновляется работа железнодорожного транспорта после масштабного отключения электричества. Об этом сообщает агентство Lusa.

Отмечается, что железнодорожное сообщение восстановлено между Лиссабоном и населенными пунктами к югу от столицы на полуострове Сетубал.

До этого сообщалось, что работу энергосистемы Португалии после сбоя полностью стабилизировали.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Достоверные причины произошедшего пока неизвестны, рассматриваются версии от технологической аварии до кибератаки. В городах не работают светофоры, метро, аэропорты, остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрыты почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей нет света, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Ранее в Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».