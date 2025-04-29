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В Португалии стабилизировали электроснабжение

Ren: работу энергосистемы Португалии после сбоя полностью стабилизировали
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Armando Franca/AP

Работа энергосистемы Португалии полностью стабилизирована после масштабного сбоя. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оператора электросетей Ren.

«Подстанции национальной сети электропередачи восстановлены. Сеть полностью стабилизирована», — говорится в сообщении.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Достоверные причины произошедшего пока неизвестны, рассматриваются версии от технологической аварии до кибератаки. В городах не работают светофоры, метро, аэропорты, остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрыты почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей нет света, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. О том, как люди пережили блэкаут на Пиренеях — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее в Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».

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