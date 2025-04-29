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Власти подготовили реформу предоставления убежища в России

РБК: МВД подготовило проект по получению убежища в РФ
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Министерство внутренних дел разработало законопроект «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации», по которому иностранцы могут получить защиту в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

В настоящий момент вопросы предоставления убежища регулируются законом «О беженцах». Он предусматривает два варианта защиты — стать беженцем или получить временное убежище.

Новый законопроект предполагает четыре типа защиты для иностранцев или лиц без гражданства: статус беженца, временное и политическое убежище, а также временную защиту.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2024 году за временным убежищем к РФ обратились более 7 тыс. иностранцев — это на 17% меньше, чем в 2023 году.

В марте газета El Pais писала, что в Испании до сих пор не упростили процесс легализации для «оппозиционеров» из РФ, которые прибыли в страну по гуманитарным визам. Согласно материалу, власти оставили «в подвешенном состоянии» 65 граждан России, которые обвиняют МИД Испании в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы. Среди этих людей журналисты, правозащитники и активисты.

Ранее на депортированного из США россиянина завели дело о дискредитации армии.

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