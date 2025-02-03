Французский блогер называла жену Макрона трансгендером. Теперь она просит убежища в России

Адвокат француженки Наташи Рей утверждает, что она запросила у депутата Петра Толстого политического убежища в РФ, так как во Франции она столкнулась с юридическим преследованием из-за своего расследования о первой леди Брижит Макрон: по словам Рей, жена президента родилась мужчиной. Адвокат не предоставил никаких документов, подтверждающих свои слова. Елисейский дворец грозит преследованием и журналистке из США Кэндис Оуэнс с аналогичной позицией.

Французский блогер Наташа Рей, утверждающая, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, попросила политического убежища в России. Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан в соцсети Х.

Данглеан пояснил, что Рей попросила убежища у депутата Госдумы Петра Толстого из-за юридических преследований во Франции. Однако он не стал уточнять, были ли поданы официальные документы.

«Наташа Рей опубликовала выводы своего расследования [о поле Брижит Макрон] на видео и в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Рей является объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде», — сказано в посте Данглеана.

По словам адвоката, обвинение против блогера сфабриковано, а супруги Озьер, бывшие члены семьи Брижит Макрон, дали ложные показания в отношении его клиентки.

Если запросить информацию о Наташе Рей в поисковиках, то выдаются только статьи о ее расследовании против Макрон и их конфликте. Также о блогере есть статьи на сайтах, посвященных борьбе с фейками.

Мужчина или женщина

Американская журналистка Кэндис Оуэнс на своем YouTube-канале выпустила первую часть расследования, где привела факты, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. В качестве одного из аргументов она рассказала, что Елисейский дворец угрожал ей судебным иском. Однако их претензия состояла не в самом факте предположения смены пола, а в других незначительных ошибках.

Команда Оуэнс отправила Макрон список из 21 вопроса, ответы на которые они так и не получили. Журналистка, в том числе интересовалась, действительно ли первая леди сама родила своих детей от первого брака, и в каком возрасте она начала отношения с президентом (они встретились, когда ему было 15). Оуэнс считает, что, будучи мужчиной, Брижит строила отношения с некой Вероникой Дрю, которая якобы и родила ей троих детей. Также журналистка отметила, что президент и первая леди встретились в школе, когда Брижит была учительницей, а Эммануэль — учеником. При этом за половую связь с несовершеннолетним положено уголовное наказание, однако Оуэнс не знает, когда именно Макроны начали свои отношения. Журналистка также упомянула несколько скандалов, связанных с трансгендерами и педофилами, где фигурировали имена супругов.

В своем расследовании она опиралась на материалы Рей.

Сторонники теории трансгендерности Макрон уверены в своей правоте, так как о жизни Брижит до замужества с президентом мало что известно, почти нет фотографий ее детства, юношества, времен первого брака. При этом на одном из немногих опубликованных снимков семьи Тронье, маленькая Брижит якобы на себя не похожа, а вот ее брат — очень похож. Конспирологи считают, что девочка якобы умерла в детстве, а ее имя присвоил старший брат. Информации о первом муже Макрон также мало, причем расследователи не могут найти его имени даже в реестрах.

При этом конспирологи также утверждают, что Жан-Мишель якобы попал под влияние агента секретной службы Жана-Луи Озьера в Алжире, после чего этот человек отдал якобы трансгендеру своих детей на воспитание и велел внедриться в элитные французские школы, чтобы искать перспективных подростков. В качестве доказательства они приводят в пример Эммануэля Макрона и сына французского миллиардера Бернара Арно, которых учила Брижит.

Уже оштрафованы

Две француженки доказывали, что жена Макрона — мужчина. У них не получилось Суд Франции обязал журналистку Наташу Рэй и «медиума» Амандин Руа выплатить штрафы и компенсации... 12 сентября 19:46

В сентябре 2024 года Рэй и «медиума» Амандин Руа оштрафовали на €14 тысяч. Также суд постановил компенсировать моральный ущерб в размере €8 тысяч Брижит и €5 тысяч ее брату. Кроме этого, каждая из обвиняемых должна заплатить по €500 в качестве штрафа.

Рэй утверждает, что Жан-Мишель Тронье (брат Брижит) — это имя первой леди при рождении. Якобы он женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер — первый муж Брижит), а в браке появилось трое детей.

Сама Брижит Макрон еще в 2022 году рассказала, что у ее родителей шестеро детей, в том числе она и ее брат Жан-Мишель. Тронье — это ее девичья фамилия. Затем она вышла замуж за Луи-Андре Озьера, в браке родились трое детей, но ее бывший муж скончался в 2019 году. У супруга был дядя — Жан-Луи Озьер, который женился на Катрин Озьер. В их паре не было детей.

Конспирологи не в первый раз называют первых леди трансгендерами: жену бывшего президента США Барака Обамы Мишель тоже подозревали в смене пола.