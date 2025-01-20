На депортированного из США россиянина завели дело о дискредитации армии

Из США депортировали гражданина России, который провел 13 месяцев в миграционной тюрьме в попытке получить убежище в стране. Об этом пишут «Осторожно, новости».

В мае 2023 года гражданин России Евгений Машнин, проживающий во Владимире, предпринял попытку получить убежище в США. До этого он прибыл в Соединенные Штаты из Мексики.

В России Машнина трижды задерживали во время акций протеста. Европейский суд по правам человека присудил ему компенсацию в размере 5000 евро за штрафы и аресты в России.

Суд в Техасе вынес решение не в пользу россиянина. Мужчину летом прошлого года Евгения депортировали в Россию, после чего к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. На него завели административные дела о дискредитации армии и мелком хулиганстве. В конце декабря суд во Владимире назначил ему штраф 35 тысяч рублей и двое суток ареста. После отбытия наказания Машнин снова покинул РФ.

Накануне в преддверии своей церемонии инаугурации избранный президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне с речью, в которой он пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию страны через границу с Мексикой.

Ранее стали известны предпочтения американцев по депортации нелегальных мигрантов.