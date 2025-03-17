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Испания отказалась упрощать легализацию для ряда граждан России

El Pais: Испания не стала упрощать легализацию для «оппозиционеров» из России
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Depositphotos

Власти Испании до сих пор не упростили процесс легализации для «оппозиционеров» из России, которые прибыли в страну по гуманитарным визам. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Журналисты пишут, что испанские власти оставили в подвешенном состоянии» 65 граждан России, которые обвиняют МИД королевства в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы. Среди этих людей журналисты, правозащитники и активисты.

Россияне утверждают, что получили обещание от дипломатов Испании в скором получении вида на жительство, однако спустя месяцы остаются в неопределенном статусе. Они также подчеркнули, что без этого заверения не приехали бы в королевство.

Газета отмечает, что источник в МИД Испании отрицает наличие подобных договоренностей и настаивает, что единственным возможным вариантом для этих российских граждан является подача прошения о предоставлении убежища. Однако, по данным Pais, миграционная служба королевства уже отклонила несколько заявок на резиденцию по гуманитарным основаниям, сочтя недостаточными доказательства угрозы безопасности в случае возвращения в Российскую Федерацию.

В результате многие указанные лица без подтвержденного статуса не могут официально работать, арендовать жилье на длительный срок или покинуть территорию Испании.

Ранее в Госдуме назвали условие для возвращения в Россию Пугачевой и Меладзе.

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