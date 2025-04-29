Москвичей предупредили о дожде 29 апреля

Гидрометцентр: дождь и до +9°C ожидаются в Москве 29 апреля

В столичном регионе прогнозируется переменная облачность, временами дождь во вторник, 29 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Облачно, временами дождь», — прогнозируют синоптики.

Температура воздуха в Москве в дневные часы будет колебаться в пределах от +7 до +9°C. Ночью столбики термометров опустятся до +5°C.

В Московской области днем ожидается до +10°C, а ночью температура может упасть до +2°C.

Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742–743 миллиметра ртутного столба.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что уже в пятницу, 2 мая, температура в Москве вернется к климатической норме. По словам эксперта погоды, в этот день над столичным регионом обоснуется антициклон. Синоптик отметил, что прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура составит +13...15°C.

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