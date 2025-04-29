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Метеоролог заявил, что в Москве закончились заморозки

Синоптик Леус: заморозки покинули Москву и область
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что минувшая ночь в Москве и области прошла без заморозков. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, облака атмосферного фронта «прикрыли» столичный регион от ночного выхолаживания. В свою очередь, юго-западный ветер принес сюда теплые воздушные массы.

«В такой ситуации в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса — ВДНХ, минимум составил +6,6°C. На других метеостанциях города минимальная температура опускалась от +3,3°C в Бутово до +7,4°C на Балчуге», — добавил Леус.

Он уточнил, что предстоящей ночью заморозки в столичном регионе также не прогнозируются.

Как сообщили в Гидрометцентре РФ, 29 апреля в Москве и области ожидаются переменная облачность и дождь. При этом температура воздуха в Москве составит от +7 до +9°C днем и не более +5°C ночью. В области столбики термометров будут показывать до +10°C в дневные часы и до +2°C в темное время суток.

Скорость порывов ветра достигнет 12 м/с. В свою очередь, атмосферное давление составит 742–743 миллиметра ртутного столба.

Ранее садоводам рассказали, как спасти пострадавшие от заморозков растения.

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