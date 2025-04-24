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В ЛНР будут судить женщину по делу об укрывательстве военных ВСУ в квартире

В ЛНР женщину обвинили в госизмене за укрывательство двух украинских военных
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Telegram-канал Прокуратура ЛНР

В Луганской народной республике будут судить 51-летнюю местную жительницу Юлию Мосяж, которая, по версии следствия, в своей квартире укрывала двух украинских военнослужащих. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Следователи установили, что женщина скрывала военнослужащих Вооруженных сил Украины с марта 2022 года по декабрь 2023-го. Кроме того, она обеспечила их средствами связи и поддельными медицинскими документами, чтобы они смогли попасть на Украину под видом больных лиц, отметили в надзорном ведомстве. Впоследствии военные были задержаны при попытке покинуть территорию РФ.

Мосяж обвинили в государственной измене (статья 275 УК РФ). Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР.

16 апреля сообщалось, что в Хабаровске Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии жителя Биробиджана, который собирал сведения о военных объектах в Еврейской автономии для украинских служб и планировал диверсию. Первые пять лет срока житель Биробиджана проведет в тюрьме, а остальные — в колонии. Также ему назначено ограничение свободы на три года.

Ранее были раскрыты детали по делу художницы, завербованной Киевом в Молдавии.

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