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Хабаровчанку осудили за сотрудничество с «Русским добровольческим корпусом»

Генпрокуратура РФ: хабаровчанку приговорили к 15 годам колонии за госизмену
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Depositphotos

Жительницу города Хабаровска Любовь Прахову приговорили к 15 годам лишения свободы в рамках дела о государственной измене. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Соответствующее решение вынес 1-й Восточный окружной военный суд. Инстанция признала 26-летнюю женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Речь идет о государственной измене и участии в деятельности организации, признанной террористической.

По данным надзорного ведомства, в марте 2024 года хабаровчанка по собственной инициативе установила контакт с представителями «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Она заявила собеседникам, что готова оказать им помощь при проведении мероприятий, направленных против безопасности РФ.

Впоследствии женщина получила задание собрать сведения о местах расположения зданий в Хабаровске, принадлежащих правоохранительным органам. Также ей поручили узнать личные данные одного из сотрудников полиции. Всю эту информацию россиянка передала специальным службам Украины.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Прахову к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что после выхода из колонии женщине ограничат свободу еще на два года.

Ранее жительница Луганской народной республики (ЛНР) стала фигурантом дела об укрывательстве двух украинских солдат.

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