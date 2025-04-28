Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка

Украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк заявил, что его соотечественники должны бить детей прутом за использование русского языка. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Берешь прут. И (порешь. — «Газета.Ru») прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык. <…> Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — сказал артист.

4 апреля глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак заявил, что запретить русский язык в школах Украины невозможно, так как это нарушает нормы Европейского союза. Он отметил, что подобная норма будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление страны в ЕС.

30 января языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень пожаловался на русский язык в телеэфирах, который используется без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке. Мужчина призвал перестать «смешивать» языки в телепередачах.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский язык.