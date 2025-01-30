Языковой омбудсмен Украины пожаловался на русский язык на телевидении

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что в эфирах украинских телеканалов страны, несмотря на конституцию страны, продолжает использоваться русский язык. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«К сожалению, в эфирах отдельных телеканалов продолжается практика приглашения к обсуждению вопросов безопасности, международных или общественных экспертов, выступающих на русском», — сообщил он.

По его словам, это делается «без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке».

Кремень отметил, что необходимо прекратить «смешивать» украинский и русский язык в эфире телеканалов.

10 сентября мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе люди стали чаще разговаривать на русском языке, в связи с чем местные власти хотят организовать работу языковых инспекторов. По его словам, это «проблема» как для города, так и для Украины в целом.

Однако уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что в стране не будет «языковых инспекторов».

Ранее в Раде предложили говорить в школах только на украинском языке.