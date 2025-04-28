Блогера из Анапы наказали за пост с информацией о мазуте на крымском пляже

Анапского блогера оштрафовали на 15 тысяч за пост о мазуте на пляже в Алуште

Блогер из Анапы получил штраф за удаленные посты о мазуте на побережье Крыма. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Недавно известный анапский блогер Юрий Озаровский оказался в Крыму и пошел с камерой на пляж в Алуште. Там он снял мазут, который якобы прибило на камни. Однако вскоре кадры исчезли из Telegram-канала Озаровского, а его самого попросили приехать в отдел полиции.

«При прогулке были сняты замазученые камни на набережной. У меня, как у человека, который убирал этот мазут, видел, как он выглядит, было желание, чтобы эти камушки убрали. За это на меня был составлен административный протокол», — рассказал мужчина в соцсетях.

В итоге Озаровского оштрафовали на 15 тысяч за «злоупотребление свободой массовой информации». Блогер надеется оспорить решение суда и собирает деньги на оплату штрафа. Известно, что в прошлом месяце активиста уже наказывали за публикацию видео, на котором он использовал обсценную лексику, заметив, что рабочие занимаются вывозом чистого песка с пляжей Анапы. Тогда Озаровскому выписали штраф на 30 тысяч рублей.

Тем временем глава Алушты Галина Огнева сообщила, что следы мазута, показанные блогером, оказались следами кровельной мастики, которая использовалась при ремонте спасательного поста, расположенного на этом пляже.

«Все следы мастики убраны. Пятна никакого отношения к аварии в Керченском проливе и разливу мазута не имеют», — заключила чиновница.

На прошлой неделе оперштаб сообщил о новых выбросах мазута на трех участках побережья в Анапе.

До этого стало известно, что курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе в этом году состоится с ограничениями на использование пляжей и купание в море. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для отдыха в Краснодарском крае сейчас непригодны 150 пляжей, однако при улучшении ситуации с выбросами мазута решение могут пересмотреть.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили безопасность пляжного отдыха в Крыму и Севастополе.