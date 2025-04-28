Уголовное дело завели после стрельбы по женщине в Подмосковье

Следком возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы по женщине в Серпухове Московской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Врадий в беседе с РИА Новости.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ»‎, — сказала она агентству.

До этого сообщалось, что двое мужчин на квадроцикле расстреляли женщину в Подмосковье. Как писал Telegram-канал 112, 53-летняя Наталья Минакова возмутилась, что двое мужчин ломали ветки у деревьев, чтобы проехать. В ходе перебранки Наталья отобрала у них ключи от техники и все закончилось выстрелом. Отмечается, что пуля попала женщине в лоб. Пострадавшая госпитализирована в Подольскую клиническую больницу.

В начале апреля в Омской области конфликт между двумя водителями закончился стрельбой и ожогом глаза у одного из них. Инцидент произошел в Калачинске на улице 70-й Бригады. Водитель Subaru Outback подрезал Lada Granta, из-за чего водители поругались. Затем водитель Lada заметил оппонента на парковке и подошел к нему для выяснения отношений. В ходе конфликта водитель Subaru применил газовый баллончик, распылив его в лицо оппоненту.

Ранее в Екатеринбурге мужчина открыл огонь из автомобиля прямо на свадьбе.