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Дорожный конфликт со стрельбой закончился травмой глаза в Омской области

В Омской области водитель Lada обстрелял Subaru и получил травму глаза
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УМВД России по Омской области

В Омской области конфликт между двумя водителями закончился стрельбой и ожогом глаза у одного из них. Об этом сообщается на странице регионального УМВД в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Калачинске на улице 70-й Бригады. Водитель Subaru Outback подрезал Lada Granta, из-за чего водители поругались. Затем водитель Lada заметил оппонента на парковке и подошел к нему для выяснения отношений.

«В ходе конфликта водитель Subaru применил газовый баллончик, распылив его в лицо оппоненту. В ответ на это сельчанин достал пневматический пистолет и выстрелил в заднее стекло автомобиля соперника», — отмечается в сообщении полиции.

Водитель Lada обратился за медпомощью из-за химического ожога глаза, водитель японской иномарки оценил материальный ущерб от поврежденного стекла в 55 тыс. рублей. Полиция ведет расследование инцидента.

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