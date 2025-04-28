Квадроциклисты выстрелили женщине в лоб из-за замечания

В Подмосковье квадроциклисты прострелили женщине лоб за просьбу не ломать ветки

Двое мужчин на квадроцикле расстреляли женщину в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Накануне у Серпухова, поблизости от деревни Гавшино, произошел конфликт. 53-летняя Наталья Минакова возмутилась, что двое мотобратишек на квадрике ломали ветки у деревьев, чтобы проехать на своем четырехколесном конике. В ходе перебранки Наталья отобрала у них ключи от техники и все закончилось выстрелом из травмата», - сообщает канал.

Отмечается, что пуля попала женщине в лоб. Пострадавшая госпитализирована в Подольскую клиническую больницу.

До этого в Омской области конфликт между двумя водителями закончился стрельбой и ожогом глаза у одного из них.

Инцидент произошел в Калачинске на улице 70-й Бригады. Водитель Subaru Outback подрезал Lada Granta, из-за чего водители поругались. Затем водитель Lada заметил оппонента на парковке и подошел к нему для выяснения отношений.

«В ходе конфликта водитель Subaru применил газовый баллончик, распылив его в лицо оппоненту. В ответ на это сельчанин достал пневматический пистолет и выстрелил в заднее стекло автомобиля соперника», — рассказали в полиции.

Водитель Lada обратился за медпомощью из-за химического ожога глаза, водитель японской иномарки оценил материальный ущерб от поврежденного стекла в 55 тыс. рублей. Полиция ведет расследование инцидента.

Ранее в Екатеринбурге мужчина открыл огонь из автомобиля прямо на свадьбе.