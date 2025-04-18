Екатеринбуржец открыл стрельбу на свадьбе

В Екатеринбурге мужчина открыл огонь из автомобиля прямо на свадьбе

В Екатеринбурге задержали стрелка, открывшего огонь из машины прямо на свадьбе. Об этом пишет ТАСС.

По данным СМИ, один из гостей на свадьбе открыл огонь в воздух из автомобиля. Местные жители испугались и вызвали полицию. В итоге стрелка арестовали.

Впоследствии выяснилось, что мужчина стрелял из охолощенного пистолета В1 Kurs (Beretta 10ТК). Было возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

До этого в Санкт-Петербурге в девушку выстрелили из светошумового пистолета.

«Стрельба в трамвае у «Озерков» — предварительно, подросток, будучи в компании сверстников, открыл огонь из светошумового пистолета и попал в 17-летнюю девочку (она госпитализирована с проникающим ранением глаза)», — говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

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