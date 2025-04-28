В РЭО пообещали не допустить мусорных коллапсов в майские праздники

Российский экологический оператор (РЭО) создаст специальную рабочую группу, чтобы не допустить коллапсов, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в майские праздники. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО. Временный орган будет работать с 1 по 11 мая.

«В новогодние праздники мониторинг был эффективным, поэтому в мае мы продолжим такую практику. На увеличение объема образования отходов в период майских праздников и их несвоевременный вывоз влияют такие факторы, как начало дачного сезона, проведение субботников, запаркованность вблизи площадок, курортный сезон и повышенный турпоток», — сообщила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Высокую значимость, по ее словам, имеет этап подготовки служб к праздникам. Он включает прогнозирование нагрузки, инвентаризацию контейнерных площадок и существующего парка техники, а также проверку готовности к реагированию всех ответственных структур в регионах.

До этого сообщалось, что к июню в 19 регионах России будет подписано 36 концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО. На сегодняшний день завершена разработка финансовых моделей для 17 проектов в 10 субъектах страны.

Благодаря соглашениям в регионах появятся новые предприятия. Их мощность составит порядка 5 млн тонн по обработке ТКО, 2,3 млн тонн — по утилизации, 3,5 млн тонн — по размещению.

Ранее у РЭО сменился генеральный директор.