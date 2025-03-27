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У «Российского экологического оператора» сменился генеральный директор

Мишустин назначил нового гендиректора «Российского экологического оператора»
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ирины Тарасовой генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства страны.

«Денис Буцаев, занимавший должность генерального директора «Российского экологического оператора», назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии», — говорится в заявлении.

Из него следует, что до кадровых перестановок Тарасова возглавляла административный департамент министерства сельского хозяйства РФ. Она окончила Московский банковский институт, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Некоторое время специалист работала в сфере финансового учета, а в 2018 году ее приняли в министерство сельского хозяйства.

«Российский экологический оператор» — это публично-правовая компания, созданная в 2019 году по указу президента РФ Владимира Путина. Основным направлением ее деятельности является реализация реформ системы обращения с твердыми коммунальными отходами. До того как глава государства распорядился создать РЭО, эту работу в основном выполняли частные предприятия.

26 марта правительство РФ выпустило распоряжение, направленное на ускорение процесса создания комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в 19 регионах страны. Всего в российских субъектах должны появиться 36 таких сооружений.

Ранее в РЭО заявили, что власти регионов получат право обязывать местных жителей разделять мусор по категориям.

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