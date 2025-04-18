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19 регионов России заключат спецсоглашения по обращению с ТКО

К июню 19 регионов России заключат концессионные соглашения по обращению с ТКО
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Денис Абрамов/РИА Новости

К июню в 19 регионах России будет подписано 36 концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО). Уточняется, что на сегодняшний день завершена разработка финансовых моделей для 17 проектов в 10 субъектах страны.

«Благодаря им (соглашениям. — Газета.Ru) в субъектах появятся новые предприятия. Их мощность составит порядка 5 млн тонн по обработке ТКО, 2,3 млн тонн — по утилизации ТКО, 3,5 млн тонн — по размещению ТКО. Общий объем финансирования для создания этих объектов — более 100 млрд рублей», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В перечень концессионеров вошли компании из Алтайского, Приморского, Красноярского и Краснодарского краев, Архангельской, Амурской, Курганской, Самарской, Оренбургской, Тверской, Ярославской, Калининградской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики, а также Республик Ингушетия, Алтай, Калмыкия и Коми.

До этого сообщалось, что в России в сентябре вступят в силу новые требования к размещению и утилизации ТКО. А с 2030 года жители будут обязаны осуществлять раздельное накопление, если соответствующее решение примут в регионе их проживания. В этом случае контейнеры будут «индексироваться» по единым для всей страны цветам.

Помимо этого, планируется массово вводить в стране фандоматы — специальные устройства для приема бутылок и банок из полиэтилена и стекла в обмен на деньги.

Ранее в России ввели временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.

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