В Еврокомиссии оценили, могла ли стать причиной блэкаута в Испании диверсия

В ЕК заявили об отсутствии признаков умышленной атаки на энергосистему Испании

Заместитель председателя Еврокомиссии Тереса Рибера заявила в эфире RTVE, что признаки умышленной атаки на энергетическую систему Испании отсутствуют.

«На данный момент нет ничего, что позволило бы нам сказать, что это была диверсия или кибератака», — сообщила она.

Днем в понедельник, 28 апреля, стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет. В Андорре и части Франции также произошли крупномасштабные отключения света.

Также сообщалось, что энергетические системы Испании и Португалии после масштабного сбоя потеряли более 10 гигаватт (ГВт) мощности.

Ранее в Португалии начали восстанавливать электроснабжение после сбоя.